Cái kết quá đắng cho xe khách “5 sao” nhồi nhét 63 người giữa dịch Covid-19

Bên ngoài thì in biểu tượng xe khách 5 sao nhưng bên trong ngó đi ngó lại chẳng thấy tiện ích 5 sao nào mà chỉ thấy toàn người và người nằm trong một không gian chật chội.

Cụ thể, lúc 16 giờ chiều 19.2.2021, trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Gio Linh, Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã cho dừng xe khách biển số 29B-402.01, thuộc sở hữu của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hào Quang, tỉnh Nghệ An lưu thông theo hướng bắc nam do ông Trần Văn Đề, trú xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều khiển.