Ngày 3.7.2020, Công an TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Hiếu, 19 tuổi, ở tỉnh An Giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Chỉ vì chuyện ăn thua trên máy bắn cá mà Hiếu đã lấy dao đâm game thủ trọng thương.