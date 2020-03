Cận cảnh robot phục vụ người cách ly do Covid-19 ở Huế

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) khiến hàng chục người lao động đang thuê trọ ở nhà bà Trần Ngọc Hiếu ( đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị thất nghiệp. Biết chuyện, bà Hiếu đã quyết định giảm tiền nhà trọ 500.000 đồng mỗi phòng/tháng, đồng thời cho nợ tiền thuê 3 tháng tới.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận và các lực lượng của Bộ Công an đã di lý nghi can Nguyễn Thanh Tâm trong vụ án sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân về đến TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào chiều 27.3.2020, để phục vụ công tác điều tra.