Cảnh báo thủ đoạn xịt hơi cay cướp tiền tại vùng ven TP.HCM

Ngày 22.5, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra, truy xét vụ xịt hơi cay, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh.

Theo thông tin trình báo, vào khoảng 0 giờ 20 ngày 21.5, anh N.T.V (28 tuổi, ngụ H. Bình Chánh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường An Hạ để về nhà. Đến đoạn đường vắng thuộc ấp 6, xã Phạm Văn Hai, bất ngờ có 1 người nam (không rõ lai lịch) dùng bình hơi cay xịt vào mặt làm anh V. ngã xe.

Sau đó có thêm 2 người khác xông đến đè anh V., lấy 78 triệu đồng của anh rồi tẩu thoát. Do bị xịt hơi cay nên anh V. không nhìn thấy các nghi can cướp chạy về hướng nào và cũng không nhìn nhận dạng được các nghi can gây án. Sau đó, anh V. trình báo vụ việc lên công an.