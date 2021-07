Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở Hà Nội không còn cảnh phụ huynh xếp hàng dài ngoài cổng trường đợi con. An ninh, y tế cũng được siết chặt hơn so với các kỳ thi trước.