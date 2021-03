Cháy tan hoang nhà xưởng 5.000 m2 bên cạnh cây xăng

Khoảng 6 giờ 50 ngày 27.3, hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH Ivory Triệu Sơn (ở xã Thọ Vực, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa). Bên cạnh khu nhà xưởng bị cháy là một cây xăng dầu , cách khoảng 30 m.

2. Cùng lúc, Thời điểm trên, một lãnh đạo công ty phát hiện khói bốc lên từ khu nhà xưởng rộng khoảng 5.000 m. Cùng lúc, hệ thống báo cháy báo động , nên nhiều bảo vệ và nhân viên công ty đã tự dập lửa, nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy ẢNH MINH HẢI

Do trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu may quần áo nên lửa bùng phát nhanh. Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ đến cứu hỏa.

Ngoài ra, UBND xã Thọ Vực và các xã lân cận huy động hàng chục dân quân tự vệ đến hỗ trợ việc dập lửa

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, không gây cháy lan sang nhà xưởng bên cạnh và cây xăng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ máy móc, nguyên liệu và khu nhà xưởng đã bị thiêu rụi.

Khu nhà xưởng đã bị lửa thiêu rụi ẢNH MINH HẢI

Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn túc trực để ngăn lửa bùng phát trở lại, do còn nhiều điểm bên trong nhà xưởng bị đổ sập , không thể tiếp cận.

Tại hiện trường, toàn bộ hệ thống cửa kính bao quanh khu nhà xưởng đều bị vỡ, tường bao cũng bị sức nóng làm rạn nứt.

Được biết, Công ty TNHH Ivory Triệu Sơn là doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (chủ doanh nghiệp người Hàn Quốc ). Công ty có khoảng 3.000 công nhân.

Dưới đây là zmột số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 ngày 27.3 ẢNH MINH HẢI

Hàng trăm người gồm cả lực lượng công an và dân quân tự vệ địa phương đã được huy động đến dập lửa ẢNH MINH HẢI

Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa ẢNH MINH HẢI

Rất nhiều máy móc và nguyên liệu phục vụ may mặc đã bị thiêu rụi ẢNH MINH HẢI

Khu nhà xưởng đổ sập sau vụ cháy ẢNH MINH HẢI

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn ẢNH MINH HẢI