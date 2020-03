Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thẩm (40 tuổi, ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Gã đàn ông này cho biết y thường lẻn vào nhà người dân rạch mùng trộm tài sản.