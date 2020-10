Cụ bà 70 tuổi “nhìn một thành hai”, đau đầu vật vã vì bệnh nguy hiểm

Đây được xem là ca xử lý can thiệp đặt stent túi phình mạch máu não có kích thước lớn nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.

Trước đó, bệnh nhân L.T.N (70 tuổi, ngụ H.Hồng Dân, Bạc Liêu) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau đầu, tê ½ mặt phải, thị lực kém, nhìn đôi. Bệnh nhân đã điều trị tại địa phương nhưng không giảm, thậm chí ngày càng tăng.

Qua thăm khám kết hợp chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI có cản từ), chụp mạch số hóa xoá nền (DSA), các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có túi phình bóc tách động mạch cảnh trong đoạn xoang hang phải, kích thước khổng lồ 21x32mm chưa vỡ.

Sau hội chẩn nhiều chuyên khoa, các bác sĩ đã quyết định điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp “đặt stent chuyển dòng chảy”. Sau khoảng 80 phút, ê kíp can thiệp đột quỵ của bệnh viện hoàn thành việc đặt 1 stent chuyển dòng cho bệnh nhân, chụp kiểm tra thấy stent bung tốt và ôm sát thành mạch máu tương ứng. Dòng chảy vào túi phình đã giảm đáng kể sau đặt stent chuyển hướng dòng chảy, làm giảm đến mức thấp nhất nguy cơ vỡ túi phình mạch máu, cứu sống bệnh nhân.

Sáng 12.10, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, giảm tê vùng mặt phải, thị lực cải thiện rõ rệt.

Theo TS.BS Hà Tấn Đức, Phó Khoa phụ trách Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, túi phình “khổng lồ” mạch máu não là chỗ giãn lớn mạch máu não do thành mạch yếu hơn bình thường, có thể do thoái hóa thành mạch ở người già hoặc bệnh lý gây yếu thành mạch ở người trẻ tuổi. Bệnh lý túi phình động mạch não chiếm khá lớn trong các bệnh lý mạch máu não nói chung nhưng túi phình khổng lồ ≥ 25mm chỉ chiếm khoảng 0,5%. “Nếu không can thiệp, nguy cơ vỡ túi phình trong vòng 5 năm là rất lớn. Và khi vỡ tỉ lệ tử vong rất cao, từ 56 - 86% (trong số này 1/3 bệnh nhân tử vong trước khi vào viện). Nếu may mắn bệnh nhân còn sống, tỷ lệ tàn tật khoảng 20%”, BS Đức nói.

Theo BS Đức, hiện nay, đặt stent chuyển dòng là một cuộc cách mạng lớn trong điều trị túi phình khổng lồ động mạch não, giúp tăng cao khả năng điều trị thành công và hạ thấp nguy cơ tái phát túi phình. So với các phương pháp truyền thống, khả năng chữa lành túi phình khổng lồ lên đến 90 - 95%.

Stent chuyển dòng sẽ hạn chế dòng chảy của máu vào túi phình giúp túi phình giảm kích thước dần dần và đi đến mất hẳn, giảm tối đa nguy cơ vỡ túi phình. Tuy nhiên, kỹ thuật can thiệp nội mạch trên là phương pháp hiện chỉ thực hiện được tại các trung tâm lớn, cần độ chính xác rất cao, bởi các trường hợp di lệch stent chuyển dòng một vài milimet, đặt không đúng vị trí, hoặc trôi stent trước, trong và sau can thiệp sẽ dẫn đến thất bại của kỹ thuật, làm ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.