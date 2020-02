Nhiều gia đình vẫn còn cho sản phụ nằm than sau khi sinh, chưa đầy 2 tháng qua, Khoa Phỏng - Phẫu thuật Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tiếp nhận 5 ca bệnh bị phỏng do than. Đồng thời, bác sĩ cảnh báo thói quen này rất dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc khí CO.