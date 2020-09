Giết cha vợ vì bị chửi khi nhờ khuyên vợ quay về

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vợ chồng , chị N.T.L. (vợ Tuấn, 22 tuổi) bỏ về nhà cha là ông Nguyễn Văn Can (52 tuổi, ngụ thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) ở.

Tuấn nhiều lần gọi nhưng L. không về. Trưa 12.6, Tuấn gọi điện cho cha vợ nhờ khuyên L. quay về chăm con, ông Can không những không khuyên mà còn chửi bới nên Tuấn tức giận.

Trước tòa, Tuấn khai đã lấy 2 con dao bầu dài 30 cm và 1 dao bản to dài 48,5 cm, chạy xe máy đến nhà ông Can nhằm hù dọa vợ phải về nhà.

Khi Tuấn cầm dao vào nhà thì nghe tiếng động trong nhà vệ sinh, Tuấn đi đến nhà vệ sinh thì thấy ông Can đang dội nước, đang quay lưng ra ngoài cửa. Vẫn còn bực tức vì bị ông Can chửi, Tuấn đâm dao bầu vào lưng, lấy dao bản to chém trúng đầu và tay khi ông Can đang đưa tay lên đỡ.

Tuấn tiếp tục chém nhiều nhát, trong đó có nhát trúng vai. Ông Can tri hô “bớ làng giết người” thì Tuấn bỏ chạy, đến công an đầu thú hành vi giết cha vợ. Hậu quả, ông Can chết vì mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch do dao đâm thủng phổi, đứt mạch máu.