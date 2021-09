Nhiều ngày liên tục, xã Nghĩa An (thành phố Quảng Ngãi) ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 , nên Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi quyết định phong tỏa xã có thời hạn 4.700 hộ dân/hơn 19.000 nhân khẩu ở xã này để phòng chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngày 2.9.2021, Công an TT.Phố Lu đã bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Bắc Giang là Nguyễn Khắc Hậu (46 tuổi), có địa chỉ thường trú ở P.Lê Lợi, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.