Chiều 23.8.2021, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa tiếp nhận hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an từ Hà Nội vào hỗ trợ địa phương này tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19