Hú vía vì tai nạn xe sang Camry lật ngửa trên Quốc lộ 1A

Nhiều người đã một phen đứng tim vì vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, vào chiều 18.11.2020.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, vào khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, xe đầu kéo biển số 50LD-144.33 kéo theo rơ moóc BS: 50R-027.46 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ miền Tây về TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc xã Long Hưng, xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xe Toyota Camry biển số 63A-020.82 đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm xe Camry bị trượt trên đường rồi lật ngửa và nằm chắn ngang trên Quốc lộ 1A. Nhiều người trên xe Camry thoát nạn. Tại hiện trường xe Camry lật phơi bụng hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Định và Công an xã Long Hưng đã kịp thời có mặt phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Châu Thành cùng Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.