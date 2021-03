Hy hữu: Nhậu xong ngủ trước cửa nhà, bị trộm “khiêng” mất xe và điện thoại

Ngày 22.3, Công an P. Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân, TP.HCM) lập hồ sơ theo trình báo của người dân để làm rõ vụ trộm xảy ra trên địa bàn. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh từ camera cho thấy, khoảng 0 giờ ngày 22.3, một nam thanh niên nằm ngủ dưới nền xi măng trước cửa nhà, cạnh đó là xe máy.

Lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang, ngồi cạnh, lục lọi trên người thanh niên đang nằm ngủ. Phát hiện thanh niên cử động, người đàn ông đeo khẩu trang vờ đứng lên rời đi. Thấy thanh niên ngủ say, người dàn ông di chuyển xe máy, sau đó tiếp tục lục lọi người nạn nhân. Thời điểm này, trên đường vẫn có người chạy xe máy qua lại.

Trưa cùng ngày (22.3), trao đổi với chúng tôi, người thân anh N.T.K. (20 tuổi, ngụ Q. Bình Tân) cho biết anh K. bị trộm lấy cắp tài sản. Trước đó, anh K. đi nhậu rồi về nhà ở đường Hương Lộ 2 (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) gọi người nhà mở cửa nhưng không có ai nghe máy, nên anh K. nằm bấm điện thoại rồi ngủ quên bên cạnh chiếc xe máy hiệu Sirius dựng trước cửa. Đến 5 giờ ngày 22.3, anh K. tỉnh dậy thì phát hiện xe máy và điện thoại đã bị mất.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nghi can lấy trộm tài sản là nam giới, người cao to, đeo khẩu trang. Anh K. đã đến trình báo cơ quan chức năng và cho biết xe máy và điện thoại có giá trị khoảng 20 triệu.