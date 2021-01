Hy hữu: Xe cứu thương từ từ lao tới đâm thẳng vào đuôi xe tải

Công an thị xã Cai Lậy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Trọng Nhân (33 tuổi, cư trú ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Nhân là nghi can của nhiều vụ cướp tài sản của phụ nữ trên Quốc lộ 1A.