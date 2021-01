Kẻ gian cướp điện thoại của cô gái trẻ, nhắn tin mượn tiền khắp nơi

Ngày 18.1, Công an P.12, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ một vụ trộm cắp tài sản theo trình báo của người dân trên địa bàn.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, khoảng 4 giờ 39 phút ngày 16.1, hai thanh niên chở nhau trên xe máy, dừng trước tiệm bánh mì trên đường Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận). Người nam ngồi sau xe máy đi bộ đến hỏi mua bánh mì. Lúc này, chị N.T.C.(26 tuổi, chủ tiệm bánh mì) để chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống bàn để phụ nhân viên bán cho khách. Bất ngờ người nam đi vòng ra sau lưng chị C. rồi lấy cắp chiếc điện thoại. Phát hiện người này lấy điện thoại nhân viên bán bánh mì hô hoán, đuổi theo nhưng hắn đã nhanh chóng lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Sáng 18.1, trao đổi với chúng tôi, chị C. cho biết chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng, sau khi bị mất đã cố gắng liên hệ với tên trộm để chuộc lạ nhưng không thành công.

Cũng theo chị C. do điện thoại lúc mất chưa khoá màn hình nên tên trộm xoá định vị tìm kiếm, xâm nhập vào email, Zalo của chị sau đó thay đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng. Kẻ gian đã sử dụng điện thoại này nhắn tin đến các khách hàng làm ăn của chị C. để mượn tiền. “Đã có 2 khách hàng vì tin tưởng đã chuyển vào tài khoản của tôi và kẻ gian đã sử dụng ví điện tử cài trên điện thoại để rút ra. Số tiền bị mất hơn 44 triệu đồng và 1 chiếc iPhone 11 pro max”, chị C. cho hay

Ngay sau đó, chị C. đã đến Công an P.12 trình báo vụ việc. Công an cũng đã đến ghi nhận cũng như trích xuất camera an ninh tại tiệm bánh m ì.

Cùng ngày, Công an P.12 xác nhận vụ trộm điện thoại trên địa bàn. Công an lập hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan CSĐT Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) xử lý theo thẩm quyền.