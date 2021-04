Kẻ trộm táo tợn cắt khóa, vét sạch cửa hàng điện thoại giữa ban ngày

Ngày 3.4, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip từ camera an ninh quay lại cảnh một nhóm trộm dùng kiềm cộng lực cắt khóa, đột nhập nhà dân trên địa bàn H.Bình Chánh (TP.HCM) lấy trộm nhiều tài sản. Vụ việc cũng cho thấy sự liều lĩnh, manh động của kẻ trộm

Theo hình ảnh camera, một người đàn ông dừng xe máy trước cửa nhà dân, người còn lại vờ ngồi trên ghế đá trước cửa nhà, tay cầm một bao tải.

Sau đó, người ngồi trên ghế đá tỉnh bơ lấy từ trong bao tải ra một cây kìm cộng lực, cắt khóa cửa cuốn của căn nhà này.

Sau khi mở được cửa, hai người nam đột nhập vào bên trong nhà lục lọi, lấy nhiều tài sản rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài, lên xe cùng đồng bọn rời đi.

Cùng ngày (3.4), trao đổi với chúng tôi, vợ chồng ông P.H.H (51 tuổi) cho hay đoạn clip trên trích từ camera an ninh tại căn nhà, cũng là nơi kinh doanh buôn bán, trên đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh). Vụ việc trộm cắt khóa đột nhập lấy tài sản xảy ra vào khoảng 13 giờ 46 phút ngày 30.3. Kẻ trộm lấy đi nhiều tài sản có giá trị, bao gồm nhiều điện thoại di động.

Công an khám nghệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét làm rõ vụ trộm

Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng ông H. đã trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Tân Kiên đã lập hồ sơ phối hợp Công an H. Bình Chánh có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh, truy xét làm rõ vụ trộm đột nhập nhà dân