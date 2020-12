Làm rõ vụ việc 3 công an ở Bắc Giang chửi bới, đánh đập tài xế xe tải

Chiều 2.12, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Công an H.Việt Yên (Bắc Giang), cho biết Công an tỉnh Bắc Giang đang xác minh, làm rõ việc 3 cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT - trật tự, phản ứng nhanh Công an H.Việt Yên có lời nói, hành vi không đúng Điều lệnh Công an nhân dân.