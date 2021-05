Bí thư TP.HCM chia sẻ nỗi đau với thân nhân nạn nhân vụ cháy nhà thảm khốc

Khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, tại Nhà tang lễ An Bình, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM , đã thăm hỏi, chia sẻ với người thân, gia đình của các nạn nhân tử vong. Bí thư Thành ủy TP.HCM động viên chị N.T.H.V. (vợ của ông H.Đ.T. và mẹ của em H.Đ.N, 2 trong số 8 nạn nhân tử vong) vượt qua nỗi đau, sự mất mát quá lớn này.

Trước sự chia sẻ, động viên của Bí thư Thành ủy TP.HCM, chị N.T.H.V xúc động bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét, giúp đỡ mẹ con chị một phần nào đó để vượt qua nỗi đau, những khó khăn trong cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm hỏi, động viên chị N.T.H.V. (vợ của ông H.Đ.T. và mẹ của em H.Đ.N, 2 trong số 8 nạn nhân tử vong) vượt qua nỗi đau, sự mất mát quá lớn này Ảnh: Khánh Trần

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, chị N.T.H.V. cho biết theo mong muốn của gia đình, linh cữu sẽ ở tại Nhà tang lễ An Bình một đêm, trước khi chuyển về Long An an táng.

Tang tóc trong con hẻm trên đường Lạc Long Quân sau vụ cháy nhà khiến 8 người chết

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, vụ cháy xảy ra vào lúc 16 giờ 58 ngày 7.5 tại địa chỉ 47/58/2 Lạc Long Quân (P.1, Q.11) khiến 8 người tử vong. Ngoài ra, lực lượng chữa cháy đã cứu được nạn nhân Nguyễn Thành Tựu và đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng độ II. Theo nhận định ban đầu, do căn nhà chỉ có 1 cửa chính nên khi có sự cố cháy, đám cháy lan nhanh, mọi người không thể thoát nạn và bị ngạt khói, tử vong.