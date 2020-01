Lời khai của người đàn ông vận chuyển, tàng trữ lượng lớn thuốc nổ, đạn dược

Sáng 10.1.2020, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa bàn giao đối tượng Phan Văn Tuấn (54 tuổi), ở Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột và toàn bộ tang vật cho phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn thuốc nổ và hàng ngàn viên đạn dược.