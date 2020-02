Máy bay được khử trùng phòng dịch virus corona như thế nào?

Nhằm chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra và đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách, tổ bay, cộng đồng, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tiến hành nghiêm việc khử trùng tất cả tàu bay từ Trung Quốc đại lục , Đài Loan, Hồng Kông , Ma Cao và Bangkok (Thái Lan) về Việt Nam. Đồng thời, các trường hợp chuyến bay khác có hành khách biểu hiện sức khỏe bất thường cũng sẽ được thông báo nhà chức trách và tiến hành khử trùng theo quy trình.

Dung dịch khử trùng tàu bay là Disinfection Spraying CH2200, được sử dụng theo quy định, tiêu chuẩn của đơn vị y tế chức năng, đã được nhà sản xuất máy bay chấp thuận sử dụng trên các tàu bay và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách.

Toàn bộ khu vực ngồi khoang hành khách, buồng lái phi công, khu chuẩn bị của tiếp viên... đều được khử trùng. Tập trung khử trùng các vị trí hành khách có nhiều tiếp xúc bằng tay. Công tác vệ sinh tàu bay theo quy trình thông thường vẫn được tiến hành.

Ba mươi phút sau khử trùng, máy bay có thể tiếp tục phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh tàu bay theo quy trình thông thường vẫn được tiến hành.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng thông báo nhằm hạn chế điều kiện để virus corona chủng mới (nCoV) tồn tại và phát triển, Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh nhiệt độ khoang hành khách lên 26 độ C và duy trì suốt thời gian bay trên tất cả chuyến bay (do nhiệt độ lý tưởng để virus nCoV sinh sôi là dưới 25 độ C).