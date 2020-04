Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa bắt quả tang một ôtô 7 chỗ vận chuyển 9.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn H.Tri Tôn, tỉnh An Giang.