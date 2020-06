Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà trọ làm 3 người trong gia đình thương vong

Từ chuyện phàn nàn do hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, ông Nguyễn Tặng (77 tuổi, ở phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị một một người đàn ông to khỏe đấm túi bụi. Do tuổi già sức yếu, lại bị hành hung nên tinh thần ông rất hoang mang. Từ khi bị hành hung vào ngày 17.5.2020 đến nay, ông đã nhập viện 2 lần.