Nhảy múa lạ lùng ở trung tâm Đà Lạt vì mong “tự do trong sáng tạo“

Ngày 25.11, Trung tá Nguyễn Kim Đồng, Đội trưởng Đội An ninh Công an TP.Đà Lạt, cho hay, sau khi xuất hiện những hình ảnh, clip về màn trình diễn của một nhóm người trên phố đi bộ Hòa Bình (TP.Đà Lạt), Công an TP.Đà Lạt đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh làm rõ.

Qua những hình ảnh thu thập được, cùng với việc trích xuất camera an ninh trên địa bàn các trinh sát của Đội An ninh Công an TP.Đà Lạt đã lần ra dấu vết của nhóm người này. .

Việc biểu diễn diễn ra ngay trên phố G.B chụp lại

Cũng theo Trung tá Đồng, công an đã xác định được 3 thanh niên có liên quan trong vụ việc này, gồm: Ph.Ng.(22 tuổi, ngụ TP.HCM), là người hóa trang trong trang phục màu đỏ; Ng.Ng.V.(30 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt), là người quay phim và Ng.L.Ng., là người hóa trang trong trang phục màu trắng.

Ngày 25.11, Công an thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt và các đơn vị liên quan tiến hành xử lý vụ việc. Vì Ph.Ng.và Ng.Ng.V. không có mặt ở Đà Lạt, nên cơ quan công an mới mời làm việc được với 1 mình Ng.L.Ng. Hai người còn lại sẽ được cơ quan chức năng mời làm việc để xử lý sau.

Ng.L.Ng. làm việc với cơ quan chức năng Ảnh: Gia Bình

Làm việc với cơ quan chức năng, Ng.L.Ng., cho biết, bắt đầu làm “dự án” này cách đây khoảng 1 tháng và cách đây 2 tuần thì có đề nghị bạn Ph.Ng. vào múa phụ họa. Trang phục thì Ng. tự làm từ những chai nước, lồng chim và bạt xây dựng…

Theo thanh niên này khai, tối ngày 22.11, nhóm biểu diễn tại phố đi bộ Hòa Bình và được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì công an P.1 xuất hiện đề nghị dừng hoạt động nên nhóm di chuyển ra một bãi đất trống gần Big C (quảng trường Lâm Viên) tiếp tục quay phần nhạc còn lại trong khoảng 10 phút.

“Mục đích em làm tiết mục này là mong muốn đưa một loại hình nghệ thuật mới và sự tự do trong sáng tạo đến với TP.Đà Lạt. Em chọn biểu diễn ở Khu Hòa Bình là để mọi người có thể biết đến loại hình nghệ thuật này. Dự định khi thực hiện xong, em sẽ đăng lên Facebook cá nhân nhưng khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng, em quyết định dừng phát tán những hình ảnh, clip này này”, Ng.L.Ng., trình bày.

Có cả trẻ em trên phố đi bộ chứng kiến màn biểu diễn này G.B chụp lại

Cũng tại cơ quan công an, Ng.L.Ng. thừa nhận việc làm của mình là phản cảm , tác động tiêu cực đến với TP.Đà Lạt, gia đình, bản thân và cam kết thời gian tới, khi biểu diễn nghệ thuật đường phố sẽ chấp hành đúng quy định, không để hiện tượng này xảy ra 1 lần nữa.