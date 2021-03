Nữ giám đốc cùng nhân viên rơi từ văn phòng xuống sảnh chung cư ở Hà Nội

Sáng 28.3, phản ánh tới Thanh Niên, anh Nguyễn Duy Dũng (46 tuổi, trú P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội; Tổ phó tổ dân phố số 18) cho biết chung cư anh ở vừa xảy ra sự việc 2 người rơi từ khu vực văn phòng cơi nới tầng 2 xuống sảnh dẫn đến bị thương.

Theo anh Dũng, tòa HH1B chung cư Meco Complex (102 Trường Chinh, P.Phương Mai) nơi anh ở là tòa nhà hỗn hơp 14 tầng, từ tầng 8 trở lên là người dân ở, phía dưới là văn phòng cho thuê. Khoảng 17 giờ 45 chiều 27.3, trong lúc đang làm việc tại văn phòng thuê tại tầng 2 tòa nhà thì nữ Giám đốc công ty S.H cùng nhân viên bất ngờ rơi xuống sảnh, bị thương nặng.

Khu vực 2 nạn nhân rơi xuống được cơi nới bằng tấm nhựa Alu không vững chắc Ảnh Duy Dũng

“Nữ giám đốc và nhân viên bị rơi từ văn phòng xuống từ độ cao khoảng 10 m, bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Khu vực xảy ra sự việc do chủ đầu tư cơi nới thêm diện tích bằng nhựa alu để cho thuê, tuy nhiên không cảnh báo khiến khách chất đồ lên đó và bị sập xuống. Rất may hôm qua (27.3) là ngày nghỉ và có mưa nên các cụ không ngồi chơi ở đó, các cháu cũng không xuống chạy nhảy, nên may mắn không có thêm nạn nhân”, anh Dũng cho hay.

Do tòa nhà chưa có bộ phận Ban quản trị, nên anh Dũng được bầu làm Trưởng ban đại diện tòa HH1B. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Dũng cho biết đã yêu cầu Ban quản lý tòa nhà phải có biện pháp để đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống tại đây. Ban quản lý tòa nhà sau đó đã đặt biển cảnh báo tạm thời.

Ban quản lý tòa nhà cho đặt biển cảnh báo sau khi xảy ra sự việc Ảnh Duy Dũng