Ngày 21.6.2021, Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trọng, Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Amida. Theo điều tra, trong cuộc họp công ty có hơn 30 nhân viên tham dự, Trọng đã yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang ra để hô to các mục tiêu của công ty.