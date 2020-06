Phó trưởng ban nội chính trung ương thăm gia đình bé gái 13 tuổi bị sát hại

Lái Mazda chở cả xe thuốc lá lậu chữ Trung Quốc hòng kiếm 5 triệu đồng Những mong kiếm được 5 triệu đồng tiền công, Nguyễn Văn Dương (39 tuổi, trú tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã liều lĩnh lái xe chở hàng thuốc lá lậu chữ Trung Quốc đi từ bờ sông biên giới Ka Long vào nội địa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về “bài học” sau sai phạm ở Thủ Thiêm Sau khi kết thúc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tại các buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM được cử tri đặt vấn đề về sự chậm trễ trong giải quyết khiếu nại liên quan đến khu đô thị Thủ Thiêm, trong đó có việc xử lý những sai phạm của các cán bộ liên quan.

Con nghiện ma túy hung tợn đột nhập tấn công chủ nhà cướp giật tài sản Trong lúc đột nhập trộm cắp giữa đêm khuya bị chủ nhà phát hiện, Huỳnh Thanh Ngọc đã tấn công và cướp giật tài sản của nạn nhân tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an truy bắt lúc đang phê ma túy.

Dùng tên giả lừa mua hạt điều, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng Ngày 23.6.2020, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Dân (52 tuổi, ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phải hoàn trả cho bị hại số tiền trên 1,86 tỉ đồng.

Anh em song sinh Vĩ, Đại làm gì cũng có nhau: giết người, cướp, trộm cắp, lừa đảo Do vào thời điểm gây án hai anh em song sinh Vĩ – Đại chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt tổng mức án 18 năm tù giam cho mỗi bị cáo về 4 tội danh: giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cho vay nặng lãi thuê, cả nhóm kéo nhau vào tù Một nhóm nam thanh niên vừa phải nhận hình phạt tù giam khi thực hiện cho vay nặng lãi thuê. Người vay phải trả lãi suất 1%/ngày và tiền vốn liên tục 25 ngày.

Người đàn ông kể cách lừa đảo qua mạng gần 110 tỉ đồng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an xuất sắc triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet quy mô rất lớn, lên đến gần 110 tỉ đồng.

Triệu tập 172 người trong phiên xét xử nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Ngày 23.6.2020, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và 11 đồng phạm.

Vụ giết bé gái 13 tuổi: Lấy mẫu giám định, điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở tỉnh Phú Yên) trong vụ sát hại bé gái 13 tuổi trong rừng dương vào tối 17.6.2020.

Nguyên nhân nào khiến Phạm Kim Phê sát hại bé gái 13 tuổi trong rừng dương? Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã thừa nhận mình là nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi rồi trong rừng dương gần cầu An Hải, thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, tỉnh Phú Yên. Phạm Kim Phê đã bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu hành vi hiếp dâm nên đã lấy mẫu gửi đi giám định, tiếp tục điều tra làm rõ.

Chân tướng Phạm Kim Phê - Nghi phạm sát hại bé gái trong rừng dương Phú Yên Cơ quan Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm Phạm Kim Phê để điều tra về hành vi giết người. Phạm Kim Phê là nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi rồi giấu xác trong rừng dương ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Trước khi bị sát hại, bé gái từng gọi điện thoại về nhà và kêu cứu: “Chị ơi cứu em”.