Phong toả Bệnh viện Cần Đước ở Long An vì ca Covid-19 liên quan Hội thánh

Sáng 30.5, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An , cho biết ca bệnh dương tính với Covid-19 có mã số 6909, là nữ, 21 tuổi, ngụ KP.7, TT.Cần Đước, H.Cần Đước. Nữ bệnh nhân Covid-19 này là F2 của một bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP.HCM nhưng F1 của bệnh nhân trên lại có kết quả âm tính.

Nữ bệnh nhân này từng đến Bệnh viện đa khoa H.Cần Đước vào khoảng 9 giờ ngày 26.5 nên Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 H.Cần Đước đã phong tỏa toàn bộ bệnh viện, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 29.5 khi nữ bệnh nhân vừa có kết quả dương tính với Covid-19.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND H.Cần Đước cho biết hiện đã truy vết được 15 trường hợp F1 của nữ bệnh nhân trên. Trong đêm 29.5, huyện đã đưa đi cách ly tập trung tại Lâm viên Thạnh Hóa (H.Thạnh Hóa, Long An ) 10 trường hợp, trong đó 7 trường hợp là người Long An, 2 trường hợp ngụ TP.HCM và 1 người ở H.Châu Thành, Tiền Giang . Ngoài ra, đã xác định được 64 trường hợp F2 và 71 trường hợp F3 của nữ bệnh nhân covid-19.

Cũng trong đêm 29.5, ngành chức năng H.Cần Đước đã thực hiện phong tỏa, khử khuẩn 15 hộ dân với 35 nhân khẩu tại KP.7, TT.Cần Đước – nơi bệnh nhân 6909 sinh sống.

Hiện, nữ bệnh nhân đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc (H.Cần Giuộc).

Theo chính quyền địa phương, do bệnh nhân Covid-19 số 6909 đã từng đến bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước, nên địa phương cũng cho phong toả luôn toàn bộ bệnh viện này để lấy mẫu xét nghiệm đối với khoảng 300 người là nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà. Hiện lực lượng chức năng đã chốt chặn nghiêm ngặt, không cho người ra vào khu vực này; đồng thời tổ chức tiếp tế lương thực, đồ dùng tại đây, đảm bảo đúng theo nguyên tắc phòng dịch. Liên quan đến BN6909 mắc Covid-19, toàn bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước đã bị phong tỏa và phun khử khuẩn từ tối 29.5.

Liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 6731 (nhà ở TP.Tân An) như Báo Thanh Niên đã đưa tin, tối 29.5, Sở GTVT tỉnh Long An đã ra văn bản khẩn yêu cầu những hành khách đi trên 3 chuyến xe buýt từ TP.HCM về Long An trong ngày 26.5 nhanh chóng liên hệ đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Cụ thể, các chuyến xe này gồm: xe số 62B – 012.50 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn vào lúc 14 giờ 45 và đến bến xe Long An lúc 16 giờ 20; Xe số 51B – 249.95 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15 giờ và đến bến xe Long An lúc 16 giờ 40; Xe số 51B – 269.84 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15 giờ 30 và đến bến xe Long An lúc 17 giờ 10.