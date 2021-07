Tạm giữ anh em người bán rau xô xát với bảo vệ dân phố gây xôn xao

Tối 10.7.2021, Công an tỉnh An Giang cho biết trong 9.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám xét 16 địa điểm liên quan đến đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu và thu giữ thêm khoảng 36kg vàng, 1,27 triệu USD...