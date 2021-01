Sáng 31.1.2021, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mỹ (49 tuổi) và Đỗ Thị Lệ (tên khác là Lê, 48 tuổi, cùng ở TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.