Thêm 27 ca khỏi bệnh, không nên chủ quan I Bản tin về virus corona ngày 7.4.2020

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) yêu cầu tất cả thuyền viên quốc tế và Việt Nam đến cảng Quy Nhơn không được phép rời tàu để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Toàn bộ tài sản trong một quán karaoke ở Q.9, TP.HCM đã bị thiêu rụi do vụ cháy xảy ra giữa trưa 7.4.2020.

Do tranh chấp mương nước, 2 gia đình ở ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã dùng cuốc và rựa lao vào hỗn chiến làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Qua kiểm tra nhà của Quách Bổn ở ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, H.Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, công an thu giữ 1 bịch ma túy đá, 3 mã tấu, 1 dao tự chế, 1 cây chĩa, 1 dụng cụ khò gas giả súng, 5 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng ma túy đá.

Từ ngày 29.3.2020 đến nay, số lượng máu tiếp nhận chỉ đạt 10% số lượng máu phát ra. Dự kiến đến ngày 14.4, lượng máu trong kho dự trữ sẽ giảm đến ngưỡng báo động và TP.HCM sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm máu. Đây là thông tin do Bệnh viện Truyền máu huyết học vừa cho biết.

Tính đến ngày 5.4.2020, tỉnh Bình Phước đang duy trì 15 chốt chặn kiểm dịch phòng chống Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, địa phận giáp ranh. Đối với các trường hợp không có lý do cấp thiết, lực lượng công an, y tế sẽ đề nghị lái xe quay đầu xe trở về.