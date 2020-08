Triệu tập 16 đàn em của Phú Lê liên quan vụ hành hung người thân Đào Chi Lê

Chiều 8.8.2020, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệu tập 16 đàn em của Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, 40 tuổi, quê Yên Bái) vì có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích.

Vị lãnh đạo này cho hay: “Cơ quan điều tra triệu tập các đối tượng lên bước đầu làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích, sau đó mở rộng điều tra để làm rõ thêm những hành vi phạm pháp khác của nhóm đối tượng này”.

Phú Lê thất thểu trong đồn công an, hai vợ chồng bị điều tra thêm tội gây rối trật tự công cộng

Bước đầu, nhóm đối tượng này thừa nhận ngày 2.8 được “đại ca” của nhóm là Phú Lê triệu tập để đi “xử lý” hot girl Đào Chile (tên thật là Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê tại xã Hồng Hà, H.Đan Phượng, TP Hà Nội).

Sau khi truy lùng bất thành, Phú Lê tiếp tục chỉ đạo đàn em tìm về xã Hồng Hà để hành hung người thân của Đào Chile. Trong diễn biến liên quan, vợ chồng Phú Lê bước đầu đã thừa nhận có liên quan đến vụ hành hung này.

Trước đó, chia sẻ với Báo Thanh Niên, hot girl Đào Chile cho biết chị và vợ chồng Phú Lê có xảy ra mâu thuẫn sau khi ngừng hợp tác làm ăn với nhau. Nhiều lần giải quyết không được, trưa 3.8, vợ chồng Phú Lê đã cho đàn em đến nhà hành hung khiến mẹ và dì của Đào Chile phải nhập viện cấp cứu. Đào Chile đã đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trình báo sự việc.

Chân tướng vợ chồng Phú Lê - Giang hồ mạng vừa bị công an bắt giữ

Tiếp nhận trình báo, khoảng 8 giờ 30 tối 5.8, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ Phú Lê và vợ là Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê tại H.Bình Lục, Hà Nam) để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, ngoài tội danh cố ý gây thương tích, cặp vợ chồng này còn bị điều tra thêm tội gây rối trật tự công cộng.