Từ vụ mất xe ở vườn thanh long, công an lần ra đường dây trộm xe máy

Trộm được xe máy từ vườn thanh long, Tòng và Nhu đi đổi ổ khóa để tẩu tán nhưng không may bị công an tóm gọn. Từ đây, Công an huyệnTân Phước, tỉnh Tiền Giang lần ra đường dây chuyên trộm xe máy tại địa phương.