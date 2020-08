Ùn tắc vì hàng trăm người hóng xem khám nhà ông Nguyễn Đức Chung

Nghe tin Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt giam, hàng trăm người dân đã đổ đến nhà riêng của ông Chung ở phố Trung Liệt, quân Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Những người hiếu kỳ xôn xao bàn tán, liên tục livestream thông báo tình hình lên mạng.

Con phố Trung Liệt cũng vì thế mà ùn tắc giao thông.

Vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt giam và khám nhà?

Khoảng 19 giờ 25 phút ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra với sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của ông Chung tại UBND thành phố Hà Nội.

Trong thông báo phát đi vào tối nay, Cơ quan An ninh điều tra cho biết ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu mật của nhà nước theo quy định tại điều 337 Bộ luật Hình sự.

Khoảng gần 22 giờ tối 28.8.2020, việc khám nhà ông Nguyễn Đức Chung đã hoàn tất. Lực lượng chức năng rời đi mang theo rất nhiều hồ sơ. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn nán lại để xem tiếp.

Bắt ông Nguyễn Đức Chung để điều tra vụ chiếm đoạt tài liệu mật

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, liên quan đến vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung dính líu, ngày 22.7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ nhà nước, trong đó có 2 người thân cận với ông Nguyễn Đức Chung, để điều tra về hành vi tương tự.

Các bị can gồm: Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi) đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi) là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng (37 tuổi) là cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) trực thuộc Bộ Công an.

Một nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết, bị can Phạm Quang Dũng đã lấy cắp các thông tin điều tra vụ án từ C03 để chuyển cho bị can Nguyễn Anh Ngọc và Nguyễn Hoàng Trung. Những hồ sơ này được cho là có liên quan đến vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Vụ án này hiện do C03 thụ lý, điều tra và đang được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đức Chung có nhiều chỉ đạo bất thường liên quan Công ty Nhật Cường

Công ty Nhật Cường mà bị can Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Hiện Bùi Quang Huy đang bị truy nã toàn quốc.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, trong quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, C03 đã từng có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án.

Theo Bộ Công an, ngoài vụ án chiếm đoạt tài liệu mật Nhà nước, ông Nguyễn Đức Chung còn liên quan đến 2 vụ án hình sự khác, gồm đại án Nhật Cường và vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP.Hà Nội có liên quan đến chế phẩm Redocy-3C.