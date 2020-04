Tính đến ngày 5.4.2020, tỉnh Bình Phước đang duy trì 15 chốt chặn kiểm dịch phòng chống Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, địa phận giáp ranh. Đối với các trường hợp không có lý do cấp thiết, lực lượng công an, y tế sẽ đề nghị lái xe quay đầu xe trở về.