Xe tải nát bét đầu vì tông vào xe đầu kéo đang dừng đèn đỏ

Tài xế bị kẹt trong xe nên người dân và lực lượng chức năng phải cạy cửa xe, đưa đi cấp cứu Ảnh: Đức Huy

Thời điểm đó, xe tải BS 37C - 327.68 do Trần Đăng Ướt (28 tuổi, ở xã Hiếu Sơn, H.Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu hành hướng bắc - nam, nhưng khi đến ngã tư và phía trước có 5 xe ô tô khác đang dừng chờ tín hiệu đèn đỏ thì xe tải BS 37C - 327.68 tông mạnh vào xe đầu kéo BS T12 - 984.67 do tài xế Nguyễn Văn Hà (ở P.Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), điều khiển đang dừng phía trước.

Cú tông mạnh khiến 4 xe ô tô khác, gồm: xe khách BS 17B - 011.56 do tài xế Phạm Thanh Tuấn (ở xã Thái Thịnh, H.Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), xe đầu kéo BS 37C - 186.59 do tài xế Nguyễn Văn Thành (ở xã Yên Thắng, H.Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), xe tải BS 89C - 178.56 do tài xế Nguyễn Văn Thông (ở xã Trung Hưng, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), xe tải BS 89C - 045.73 do tài xế Nguyễn Kim Duy (ở xã An Vĩ, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) tông liên hoàn vào đuôi nhau , khiến các xe ô tô này hư hỏng.

Nhân viên quét dọn hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Đức Huy

Do xe tải BS 37C - 327.68 tông vào rơmoóc xe đầu kéo BS T12 - 984.67 khiến đầu xe tải bẹp dúm, tài xế Ướt kẹt trong ca bin . Người dân cùng lực lương chức năng dùng các phương tiện “giải cứu” tài xế Ướt ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Xe cứu hộ giải phóng xe tai nạn Ảnh: Đức Huy

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) phối hợp cùng với lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.