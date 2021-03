Hú vía! Cô gái nhặt bóng quần vợt thoát nạn vì chạy “nhanh như điện“

Vụ việc gây sốc xảy ra vào hôm thứ năm 4.3 tại giải quần vợt Gran Canaria Challenger ở Las Palmas, trong trận đấu ở vòng 1/16 giữa tay vợt người Serbia Nikola Milojevic và Eduard Esteve Lobato.

Trong ván thứ hai, khi trọng tài rời khỏi vị trí của mình để kiểm tra tình huống bóng đã ra ngoài sân hay chưa, thì chiếc ghế bị một cơn gió mạnh thổi qua và bất ngờ đổ sập xuống, suýt nữa đè lên người cô gái nhặt bóng đang đứng bên cạnh.

May mắn thay, cô gái trẻ đã nhanh chóng phản ứng và tránh được chiếc ghế nặng đổ vào người mình. Hai tay vợt và các trọng tài ngay lập tức chạy đến sân để giúp đỡ cô bé. Mặc dù cô bé nói rằng mình vẫn ổn nhưng ngay sau đó cô đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế, may mắn là cô bình an vô sự.

Sau tình huống này, trận quần vợt giữa Milojevic với Lobato vẫn tiếp tục diễn ra và chiến thắng đã thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha với tỷ số 7/6 và 6/3. Ở trận tứ kết, Lobato sẽ tiếp đón tay vợt người Italia Giulio Zeppieri.