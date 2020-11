Tất tần tật về 'cửa' vô địch của Viettel, Sài Gòn, Hà Nội FC, Quảng Ninh

Viettel vô địch: Với 35 điểm, hiệu số +11, Viettel đương nhiên sẽ vô địch nếu thắng cả 2 trận cuối hoặc thắng 1 hòa 1 khi đối đầu với Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC, đồng thời Hà Nội không thể giành trọn 6 điểm trong 2 trận cuối. Nếu thắng 1 và thua 1, Viettel vẫn vô địch nếu Hà Nội thắng Sài Gòn nhưng lại hòa hoặc thua Than Quảng Ninh, khi đó đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng sẽ có 38 điểm, hơn Hà Nội 1 điểm. Nếu thắng Than Quảng Ninh trên 5 bàn và thua Sài Gòn 1 bàn thì Viettel vẫn vô địch nếu Hà Nội và Sài Gòn hòa nhau, bởi khi đó Viettel và Sài Gòn cùng 38 điểm nhưng Viettel sẽ hơn hiệu số. Nếu cả 2 trận cuối Viettel đều có kết quả hòa và Hà Nội cũng vậy thì Viettel vẫn vô địch.

Sài Gòn FC vô địch: Với 34 điểm, hiệu số +14, Sài Gòn sẽ vô địch nếu thắng cả 2 trận cuối. Trong trường hợp hòa Hà Nội và thắng Viettel trận cuối thì đội chủ sân Thống Nhất sẽ lên ngôi với điều kiện trước đó Viettel không thắng Than Quảng Ninh trên 5 bàn hoặc Sài Gòn phải thắng Viettel từ 2 bàn trở lên. Trường hợp thua Hà Nội thì Sài Gòn chỉ có thể vô địch nếu Viettel sẩy chân khi hòa hoặc thua Than Quảng Ninh và sau đó đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành phải đánh bại Viettel từ 3 bàn trở lên, đồng thời Hà Nội không thắng trước Than Quảng Ninh ở lượt trận cuối. Ngoài ra, Sài Gòn cũng có thể vô địch nếu hòa cả 2 trận với điều kiện Viettel thua Than Quảng Ninh và Hà Nội hòa Than Quảng Ninh. Khi đó Sài Gòn và Viettel sẽ cùng có 36 điểm nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng.

Hà Nội FC vô địch: Với 33 điểm, hiệu số +15, Quang Hải và các đồng đội buộc phải đánh bại cả Sài Gòn và Than Quảng Ninh trong 2 trận còn lại, đồng thời trông chờ Viettel mất điểm trước Than Quảng Ninh hoặc Sài Gòn thì mới có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Khi đó, Hà Nội kết thúc mùa giải với 39 điểm, trong khi Viettel nhiều nhất cũng chỉ có 39 điểm nhưng xếp sau do kém hiệu số. Nếu thắng 1 hòa 1, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có cơ hội vô địch nếu Viettel chỉ giành được thêm 2 điểm trong 2 trận còn lại. Khi đó, Viettel có 37 điểm và xếp sau Hà Nội do kém hiệu số. Trong khi Sài Gòn cũng chỉ có tối đa 36 điểm (hòa Hà Nội và Viettel).

Than Quảng Ninh vô địch: Với 31 điểm, hiệu số +6, Than Quảng Ninh chỉ có 1 cửa vô địch nếu thắng cả 2 trận trước Viettel và Hà Nội FC, đồng thời Sài Gòn không thắng được 1 trong 2 trận với Hà Nội và Viettel, hoặc hòa cả 2 trận.