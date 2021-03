Thủ môn Việt Nam lên báo nước ngoài vì hùng hổ khiêu khích trọng tài

"Thủ môn phát điên: cản được phạt đền và ăn mừng trước mặt trọng tài" là tiêu đề của bài viết trên trang TyC Sports ( Argentina ). Bài viết có dòng nhận định “thủ môn đã chạy ăn mừng với sự phấn khích tột độ, quỳ xuống ăn mừng trước mặt trọng tài”.

Quay lại với tình huống này, cụ thể, phút 88, khi tỉ số là 1-1, bóng được tạt vào vòng cấm của Cần Thơ. Thủ thành Phạm Trần Thanh Vũ lao ra bắt bài. Tuy nhiên, anh không những phán đoán sai khiến bóng trôi qua mà còn có một pha va chạm mạnh với cầu thủ Công An Nhân Dân.

Trọng tài Đỗ Anh Đức chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng với Thanh Vũ. Thủ thành này cùng các đồng đội phản đối nhưng quyết định đã được đưa ra.

Đinh Thanh Bình thực hiện quả phạt đền cho Công an Nhân dân ở những phút cuối của trận đấu. Nếu thành bàn, đội Công an Nhân dân sẽ gần như giành thắng lợi do thời gian không còn nhiều. Tuy nhiên, Thanh Vũ có pha phán đoán xuất sắc khi đổ người về bên trái và đẩy được cú đá của Thanh Bình.

Phấn khởi vì điều này, thủ môn Thanh Vũ đã chạy thẳng về phía trọng tài Anh Đức và có màn ăn mừng đầy khiêu khích nhưng may mắn cho anh là trọng tài không rút thêm một chiếc thẻ về lỗi thái độ.