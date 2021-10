Viên ngậm kháng khuẩn giảm đau họng

Strepsils chứa hai hoạt chất 2,4- Dichclorobenzyl Alcohol 1.2 mg; Amylmetacresol 0.6mg (Strepsil Orange with Vitamin C có thêm 100 mg Vitamin C) có tính kháng khuẩn sử dụng trong điều trị viêm họng.

Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn. Ngậm 1 viên để tan chậm trong miệng cách khoảng 2 đến 3 giờ. Không dùng quá liều đã chỉ định. Nếu các triệu chứng kéo dài phải hỏi ý kiến bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. Phải nhớ là trẻ nhỏ có thể bị nghẹt thở do viên ngậm.

Chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 18 L1-2 VSIP II, Đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Thông tin trong bài viết không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Luôn tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ để được tư vấn điều trị cho các hoàn cảnh hoặc nhu cầu cá nhân.