Việt Nam có ‘siêu cảng’ thông minh đầu tiên mang tầm quốc tế

“Siêu cảng” đầu tiên của mạng lưới logistics thông minh ASEAN

Lễ khởi công với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo Chính phủ Singapore, lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội và một số bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc là “siêu cảng” đầu tiên của mạng lưới logistics thông minh tại khu vực ASEAN, có chức năng tích hợp của trung tâm phân phối (Distribution Center - DC) và cảng cạn (Inland Container Depot - ICD) để phục vụ cho hoạt động cung cấp các dịch vụ logistics theo nhu cầu của thị trường. Siêu cảng này nằm trong quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn và trung tâm logistics Việt Nam giai đoạn 2020, định hướng tới năm 2030.

Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc có 4 trụ cột chính, gồm: kết nối, bền vững, tốc độ và khả năng mở rộng. Trung tâm hướng tới 5 mục tiêu là xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, logistics thông suốt với trung tâm ngang tầm quốc tế, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, cho biết Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ mở đầu cho sự đột phá của logistics Việt Nam, hướng tới mục tiêu năm 2025 chi phí logistics tại Việt Nam sẽ giảm xuống 16% GDP và tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5 - 6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15 - 20%. Đồng thời, đây sẽ là cánh tay nối dài cho hệ thống cảng biển, giúp giảm áp lực lên hệ thống cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các khu công nghiệp, các nhà máy trong việc gom hàng, đóng rút hàng hóa và thực hiện thủ tục thông quan hải quan, đảm bảo chuỗi cung ứng được vận hành trơn tru và hiệu quả. Qua đó góp phần thúc đẩy giao thương kinh tế, hàng hóa giữa Việt Nam, ASEAN, Trung Quốc, các thị trường quốc tế khác và hình thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chuỗi cung ứng logistics công nghệ cao thông minh 4.0.

“Đây sẽ là một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất miền Bắc, kết nối các khu công nghiệp bằng đường bộ, đường sắt, cũng như kết nối với Hà Nội, Sân bay quốc tế Hải Phòng và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc”, ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 11.2020, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan - một trong các hoạt động nổi bật trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bấm nút khởi động Mạng lưới logistics thông minh ASEAN với dự án đầu tiên là Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc. Trong dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án cho Liên danh T&T Group - YCH - YCH Holdings.

“Cánh tay nối dài” đưa ngành logistics Việt Nam vươn tầm thế giới

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, khẳng định Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc sẽ là điểm trung chuyển hàng hoá nội địa, hàng hoá xuất nhập khẩu và những mặt hàng khác tuyến Hành lang kinh tế Hà Nội - Lào Cai và từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai. Việc thực hiện và phát triển Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của khu vực nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

“Vĩnh Phúc sẽ luôn đồng hành cùng Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH để hoàn thành tiến độ của công trình theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.





Trong những năm qua, ngành logistics Việt Nam đã có những bước tiến rất đáng kể. Chỉ số hiệu quả logistics Việt Nam hiện đứng thứ 39/160, tăng 25 bậc so với năm 2016, đứng thứ 3 trong các nước ASEAN. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chi phí logistics ở Việt Nam vẫn đang cao hơn nhiều so với mặt bằng chung trên thế giới. Theo số liệu năm 2020 của Ngân hàng Thế giới (WB), chi phí logistics ở Việt Nam bằng khoảng 20,9 - 25% GDP. Trong khi đó, mức chi phí này ở Thái Lan là 19%, Malaysia là 13%, Singapore là 8% và Mỹ là 7,7%. Chi phí logistics tăng cao đẩy chi phí hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng theo đã làm mất lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia...

Với áp lực cạnh tranh gay gắt của thương mại quốc tế, chạy đua về công nghệ tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh, tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa chi phí, trách nhiệm, linh hoạt và giảm rủi ro, trung tâm logistics công nghệ cao như dự án ICD Vĩnh Phúc không chỉ là điều kiện cần thiết cho sản xuất công nghiệp, là mắt xích thiết yếu giúp giảm chi phí thương mại, tăng sự ổn định cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại ở các quốc gia.

“Một dự án logistics lớn mang tầm vóc khu vực và quốc tế như Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu chúng tôi không có đối tác xứng tầm như T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Chúng tôi tin rằng, với sự hợp tác của hai tập đoàn, Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc sẽ trở thành dự án mang tính biểu tượng, giúp cho Vĩnh Phúc, miền Bắc và cả Việt Nam đạt được tăng trưởng bền vững trong nhiều năm tới”, tiến sĩ Robert Yap, Chủ tịch điều hành Tập đoàn YCH, chia sẻ.

Công suất 530.000 TEU/năm, tổng vốn 3.900 tỉ đồng

Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc có quy mô hơn 83 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỉ đồng, công suất thiết kế hàng hóa thông quan khoảng 530.000 TEU/năm, nằm tại TT.Hương Canh và xã Sơn Lôi, H.Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, do Công ty CP T&Y Superport Vĩnh Phúc (liên danh Tập đoàn T&T Group và đối tác Singapore là Tập đoàn YCH và Công ty YCH Holdings) làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, để phù hợp với xu hướng công nghệ trong logistics cùng nhu cầu phát triển của vận tải container, hoà nhập với xu thế container hoá mạnh mẽ của các nước trong khu vực cũng như toàn cầu, Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc được ứng dụng công nghệ IoT hiện đại hàng đầu thế giới như dùng robot để tự động hóa trong kho hàng cùng hệ thống điều khiển bằng máy tính điện tử hiện đại; lịch trình, thông tin của các container đến, đi khỏi trung tâm sẽ được số hoá và được gửi tới trung tâm điều khiển tại trung tâm bằng các mạng thông tin hiện có.

Theo kế hoạch, dự án sẽ đưa vào vận hành khai thác giai đoạn 1 từ quý 3/2022 và đưa giai đoạn 2 vào vận hành từ quý 4/2024.