Việt Nam sẽ có đạo luật chuyên biệt về tư pháp cho người chưa thành niên

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đại tá Đinh Văn Nơi, tân giám đốc Công an Quảng Ninh nói sẽ xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia...