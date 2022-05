Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Singapore.

Thông báo với Chủ tịch nước về Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Singapore cho biết đây là cơ sở quan trọng góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của hai nước.

Tán thành với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả hành pháp, tư pháp, lập pháp giữa hai nước đều được chú trọng và tăng cường hợp tác. Ngoài văn hóa, giáo dục, du lịch thì an ninh, quốc phòng cũng là những nội dung hợp tác vững chắc giữa Việt Nam và Singapore.





Mong muốn hai nước duy trì quan điểm chung của ASEAN trên các diễn đàn quốc tế về tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Singapore cùng Quốc hội Việt Nam duy trì quan điểm này của ASEAN tại các diễn đàn AIPA, IPU, APPF và tại các diễn đàn Nghị viện đa phương khác.