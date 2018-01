Trả lời PV Thanh Niên vào trưa cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam, cho biết: “Sáng nay, UBND tỉnh đã họp chỉ đạo tiếp tục xung quanh vấn đề an ninh trật tự tại các Trạm BOT trên tuyến QL1. Chúng tôi giao cho Công an tỉnh theo dõi các diễn biến tiềm ẩn mất an ninh trật tự tại các Trạm thu phí, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Đồng thời, yêu cầu các Trạm thu phí ký thỏa thuận với địa phương xử lý những tình huống mất an ninh trật tự. Nếu để xảy ra tình huống mất an ninh trật tự, hoặc kẹt xe, trạm thu phí sai thì phải bị xử lý, xử phạt theo quy định. Nếu tài xế cố tình gây mất trật tự an toàn xã hội cũng phải bị xử lý công bằng”, ông Nam nói.

Mặt khác, theo ông Phạm Văn Nam, sáng 8.1.2018, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã họp bàn và sẽ sớm có phản hồi phương án giảm giá cho người dân hai bên trạm thu phí. Ông Nam nói, đã kiến nghị Bộ GTVT sớm giải quyết giảm giá cho dân. Vì đây mới là vấn đề gốc của các trạm thu phí hiện nay. Nếu không được giải quyết những bất hợp lý mà dân kiến nghị sẽ còn tiềm ẩn nất an ninh trật tự tại địa phương.