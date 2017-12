Ngày 21.12, Công an H.Tương Dương (Nghệ An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Tương Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha Thanh Tài (41 tuổi, ngụ xã Xá Lượng, H.Tương Dương) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ