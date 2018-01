[VIDEO] 25 tấn hàng lậu trên xe tải từ Sài Gòn về chợ Đông Ba

Sáng 5.1, tại Km1318 trên Quốc lộ 1 (thuộc xã An Mỹ, H.Tuy An, Phú Yên) Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã kiểm tra và phát hiện xe tải BS 75C - 041.15 do tài xế Nguyễn Văn Phương (ngụ H.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) điều khiển, chở hơn 25 tấn hàng hóa.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ mua bán, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên đã lập biên bản, niêm phong để xử lý.

Trong số hàng lậu này có nhiều mặt hàng là sữa cho trẻ em và người già nhưng không có nguồn gốc xuất xứ, thậm chí một số sản phẩm không có nhãn mác.

Tài xế Nguyễn Văn Phương cho biết mình được thuê vận chuyển hàng, không biết chủ hàng là ai. Toàn bộ hàng hóa được lấy từ TP.HCM sau đó được vận chuyển về chợ Đông Ba, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) để tiêu thụ. Hiện toàn bộ số hàng hóa đã được đưa về Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) để xử lý.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên kiểm tra, bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển hàng lậu.

Đức Huy