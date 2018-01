Sáng 7.1, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 179 chai rượu ngoại nhập lậu các loại và 85 thùng bia ngoại không có hóa đơn, giấy tờ hợp pháp, được chở trên xe khách giường nằm hướng từ Quảng Trị ra Hà Nội.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 6.1, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh), Tổ tuần tra kiểm soát cơ động và dẫn đoàn, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67, Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện xe khách giường nằm do tài xế Trần Bình Trọng (43 tuổi, trú tại thị trấn Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng Quảng Trị - Hà Nội, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.