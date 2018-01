Clip cảnh Bộ Công an bắt giữ Vũ ‘nhôm’ tại sân bay Nội Bài Ông Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi), hay còn gọi là Vũ "nhôm", bị cơ quan chức năng bắt giữ vào khoảng 15 giờ 45 hôm qua, sau khi vừa xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Singapore về.

2 tuần mất tích của Vũ “nhôm”

Ông Vũ từ Singapore về VN chiều 4.1 trên chuyến bay VN 662 của Vietnam Airlines. Một nhân chứng trên chuyến bay VN 662 nói với PV Thanh Niên, ông Vũ ngồi ở hàng cuối máy bay và bị áp giải bởi nhiều người.

Vì sao Singapore trục xuất Vũ “nhôm”? Trong thông cáo đưa ra hôm qua, Bộ Nội vụ Singapore (MHA) cho hay Vũ “nhôm” có hai hộ chiếu do VN cấp, một mang tên giả và một mang tên thật. Ông Vũ còn bị phát hiện sở hữu hộ chiếu thứ ba. MHA khẳng định ông Vũ đã khai gian với ICA trong những lần ra vào nước này. Theo bộ này, ông Vũ là đối tượng trong một lệnh truy nã quốc tế của Interpol do cơ quan chức năng VN ban hành. “ICA yêu cầu ông Phan Văn Anh Vũ quay về VN, quốc gia xuất phát của ông ta và là quốc gia cấp các hộ chiếu mà ông ta dùng để thực hiện chuyến nhập cảnh mới nhất và các chuyến trước đây vào Singapore”, thông cáo cho hay. Khánh An

Khoảng 15 giờ 45, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, ông Vũ bị áp giải lên một ô tô 7 chỗ để đưa về nơi giam giữ phục vụ công tác điều tra. Ngay sau đó, Bộ Công an có thông báo chính thức về việc tiếp nhận, bắt giữ Vũ ‘‘nhôm’’.

Ông Phan Văn Anh Vũ được nhiều người dân Đà Nẵng biết đến với tên gọi Vũ “nhôm” bởi có thời gian làm nhôm kính trước khi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và nhanh chóng trở thành đại gia nổi tiếng ở Đà thành, sở hữu nhiều doanh nghiệp (DN) lớn như: Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79; Công ty CP Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong)...

Ngày 21.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà riêng của Vũ ‘‘nhôm’’ để điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước” theo điều 263 bộ luật Hình sự. Tuy nhiên thời điểm đó, ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú (số 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nên cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can.

Ngày 2.1.2018, Cục Di trú Singapore (ICA) thông báo đã bắt giữ một người có tên Phan Van Anh Vu vào ngày 28.12.2017, do vi phạm Đạo luật Di trú của Singapore. Đến ngày 4.1, ICA trục xuất Phan Van Anh Vu với cáo buộc người này đã sử dụng hộ chiếu không hợp lệ để nhập cảnh Singapore; lại là người đang bị cơ quan chức năng VN truy nã.

Nhiều bí ẩn cần lời giải đáp

Việc Vũ “nhôm’’ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ được xem như một bước ngoặt vén bức màn bí ẩn quanh nhân vật “đại gia” này lâu nay. Thời điểm Vũ “nhôm” bị khởi tố, nhiều thông tin cho biết hành vi của ông Vũ có liên quan đến thông tin về kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đương nhiệm, bị lọt ra bên ngoài. Đến nay, vụ việc này chưa được Bộ Công an hay cơ quan có thẩm quyền nào thông tin cụ thể.

Một vấn đề khác được dư luận quan tâm nhiều là trong giai đoạn kinh doanh ở Đà Nẵng, các DN do Vũ “nhôm” điều hành đã thâu tóm nhiều dự án và nhà công sản với giá rất hời. Trung tuần tháng 9.2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an có Công văn 817 đề nghị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phối hợp, cung cấp những hồ sơ liên quan đến việc mua bán đất, nhà công sản từ năm 2006 đến nay theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Trong công văn này, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cung cấp thông tin, tài liệu quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép, phê duyệt dự án xây dựng, giao nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho các tập thể, cá nhân từ năm 2006 đến nay. Cùng với đó, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến 9 dự án, mua/thuê 31 nhà công sản tại TP.Đà Nẵng liên quan Vũ “nhôm”.





Từ năm 2013, Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai năm 2003 - 2011 của UBND TP.Đà Nẵng. Kết luận này cho biết một số cá nhân liên quan đến Vũ “nhôm” đã “trúng đậm” nhiều thương vụ đầu tư bất động sản, trong khi ngân sách nhà nước bị thất thoát. Đầu tháng 12.2017, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện các dự án tại bán đảo Sơn Trà và khu đô thị quốc tế Đa Phước (còn gọi là dự án The Sunrise Bay) trong vòng 45 ngày. Tại các dự án lớn này, người ta đều thấy có bóng dáng của Vũ ‘‘nhôm’’.

Trong cuộc gặp giữa Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa với các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu tại địa bàn vào ngày 21.12.2017, đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), chất vấn: “Thế lực và cá nhân nào đứng đằng sau để Vũ “nhôm” tự tung, tự tác khuynh đảo các cơ quan nhà nước?”.

Tẩu tán nhiều tài sản Ngày 26.12.2017, UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng phong tỏa tài sản của các chủ sở hữu có tên: Phan Văn Anh Vũ, Lê Văn Sáu, Trần Đại Vũ và Nguyễn Thị Thu Hiền. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Thanh Niên, trước đó, ông Vũ đã không còn đứng tên sở hữu nhiều pháp nhân. Trong đó, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 sửa đổi ngày 26.4.2017 cho thấy ông Vũ đã rút toàn bộ 650 tỉ đồng, tương đương 92,86% vốn. Tại Công ty TNHH Minh Hưng Phát (nay đổi tên thành Công ty TNHH Phú Gia Compound) - pháp nhân đã tặng cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh xe Toyota Avalon, giấy chứng nhận đăng ký DN thay đổi ngày 7.4.2017 thể hiện ông Vũ đã rút toàn bộ 40 tỉ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ của DN. Tại dự án khu đô thị Đa Phước (The Sunrise Bay), 2 pháp nhân liên quan Vũ “nhôm” là Công ty CP xây dựng 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 từ 19.4.2017 - 28.6.2017 cũng đã rút 100% vốn. Công ty CP Nova Bắc Nam 79 cũng không còn cổ phần của ông Vũ.

Thái Sơn - Anh Vũ