Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc được ghi nhận tại Sơn La, cụ thể là đèo Pha Đin với 1,9 độ C, còn tại Mộc Châu nhiệt độ đã nhích lên là 5 độ C. Tại tỉnh Lạng Sơn, khu vực núi Mẫu Sơn vẫn duy trì nhiệt độ 2 độ C.

Cũng trong sáng sớm nay, nhiệt độ tại trung tâm thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) là 1,9 độ C; vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,9 độ C; vùng cao nguyên đá Đồng Văn vẫn duy trì nhiệt độ 3,2 độ C.

Ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình...nhiệt độ tăng hơn so với ngày hôm qua 10.1 phổ biến ở mức trên 12 độ C. Còn tại Hà Nội, nhiệt độ đo tại trạm khí tượng Hà Đông sáng nay cũng ghi nhận là 12,7 độ C.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh với sóng biển cao từ 2 - 4 m. Khu vực bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m khiến biển động mạnh. Khu vực giữa và nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m khiến biển động mạnh.

Hoàng Phan