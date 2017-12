Ngày 26.12, ông Võ Thanh Bình (41 tuổi, ở KV.4, P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã gửi thư đến công an tỉnh Bình Định và Phòng CSGT đường bộ, đường sắt công an tỉnh này để cảm ơn việc một sĩ quan CSGT đã trả lại tài sản cho mình.



Theo trình bày của ông Bình, tối 24.12, ông có đánh rơi một cái ví chứa nhiều giấy tờ như: giấy đăng ký ô tô, đăng ký mô tô, bằng lái và thẻ ATM... Sau đó, ông Bình đọc trên trang Facebook cá nhân của một người tên Đỗ Thanh Triêm có đăng thông tin tìm kiếm chủ nhân các giấy tờ mà ông Bình đã đánh rơi. Sáng 25.12, ông Bình liên hệ và được hẹn đến Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Bình Định để nhận lại giấy tờ. Tại đây, thiếu tá Đỗ Thanh Triêm, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Bình Định đã trao lại toàn bộ giấy tờ cho ông Bình. Thiếu tá Triêm cho biết trong lúc đi làm nhiệm vụ đã nhặt được ví đựng giấy tờ và chủ động liên hệ với Công an P.Nguyễn Văn Cừ để tìm người đánh mất, đồng thời đăng trên mạng xã hội để nhờ tìm giúp.

Được biết, vào tháng 4.2017, khi đi làm nhiệm vụ, thiếu tá Triêm cũng đã nhặt được và trao trả số tiền 8,5 triệu đồng cho người đánh rơi là ông Lê Văn Mạnh (ở TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, Bình Định).

Bảo Thoa